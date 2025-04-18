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Синоптики сказали про +25 градусов и грозы на Пасху в Беларуси 20 апреля

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси на Пасху 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про +25 градусов и грозы на Пасху (что можно и нельзя делать можно прочесть здесь) в Беларуси 20 апреля, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 апреля местами ночью, а утром и днем на большей части территории ожидают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами вероятен слабый туман. Ветер окажется южным, в некоторых регионах порывистый.

Ночью температура воздуха окажется от +7 до +13 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +17 до +25 градусов. По югу и юго-востоку Беларуси обещают до +25 градусов.

Тем временем белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.

Кстати, белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине.

Тем временем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.

Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной.

И узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 19 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.