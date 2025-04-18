Синоптики сказали про +25 градусов и грозы на Пасху в Беларуси 20 апреля

Синоптики сказали про +25 градусов и грозы на Пасху (что можно и нельзя делать можно прочесть здесь) в Беларуси 20 апреля, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 20 апреля местами ночью, а утром и днем на большей части территории ожидают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами вероятен слабый туман. Ветер окажется южным, в некоторых регионах порывистый.
Ночью температура воздуха окажется от +7 до +13 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +17 до +25 градусов. По югу и юго-востоку Беларуси обещают до +25 градусов.
Тем временем белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.
Кстати, белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине.
Тем временем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.
Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной.
И узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 19 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.