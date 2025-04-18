На дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты погиб молодой водитель

Трагедия случилась на дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты рядом с селом Тарказы. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель Hyundai Solaris ехал со стороны Бекетово к Тарказам, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.