На дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты погиб молодой водитель

Сегодня ночью, 18 апреля, в Ермекеевском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия случилась на дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты рядом с селом Тарказы. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель Hyundai Solaris ехал со стороны Бекетово к Тарказам, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
К сожалению, молодой человек скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.
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