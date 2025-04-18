Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты погиб молодой водитель

В Башкирии разбился насмерть 23-летний водитель Hyundai Solaris.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 18 апреля, в Ермекеевском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на дороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты рядом с селом Тарказы. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель Hyundai Solaris ехал со стороны Бекетово к Тарказам, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

К сожалению, молодой человек скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.