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Радиолюбитель Торопов: с Земли можно самостоятельно связаться с МКС по радио

Радиолюбительство было очень популярно во времена СССР, представляя собой, по сути, хакерство тех лет. Сейчас это хобби забывается, однако даже среди молодежи есть увлеченные радио люди. Они могут держать связь в любой точке мира, связаться с космонавтами на МКС и даже конец света им не страшен: они всегда смогут выйти на контакт с другими радиоминами. В день радиолюбителя «Газета.Ru» поговорила с членом команды радиостанции RK1B СПбГЭТУ «ЛЭТИ», победителем международных соревнований среди радиолюбителей Иваном Тороповым.

Источник: Газета.Ру

Радиолюбительство было очень популярно во времена СССР, представляя собой, по сути, хакерство тех лет. Сейчас это хобби забывается, однако даже среди молодежи есть увлеченные радио люди. Они могут держать связь в любой точке мира, связаться с космонавтами на МКС и даже конец света им не страшен: они всегда смогут выйти на контакт с другими радиоминами. В день радиолюбителя «Газета.Ru» поговорила с членом команды радиостанции RK1B СПбГЭТУ «ЛЭТИ», победителем международных соревнований среди радиолюбителей Иваном Тороповым.

— Чем радиолюбители занимаются в эпоху интернета?

— Тем же, чем и раньше: проводят радиосвязи с другими радиолюбителями всего мира. Несмотря на развитие интернета, любительская радиосвязь все еще остается единственным видом связи, позволяющим общаться через весь земной шар, имея с двух сторон простые проволочные антенны и относительно простые для современного уровня технологического развития передатчики. И главное, тут нет необходимости в промежуточных звеньях — провайдерах, серверах, спутниках, базовых станциях сотовой связи и т.д.

— Получается, вы из любой точки на карте можете связаться с кем-угодно?

— Да, в эфире можно свободно работать с радиолюбителями всех стран мира, можно найти друзей и единомышленников и получить опыт общения с носителями иностранных языков.

Например, в международном соревновании по радиоспорту нам удалось связаться с радиолюбителями 55 стран мира. Самые дальние радиосвязи за это соревнование — страны Карибского бассейна: Коста-Рика и Каймановы острова, расстояние по прямой — порядка 10500 км.

— О чем обычно говорят в эфире?

— Чаще всего при проведении рядовой радиосвязи радиолюбители обмениваются именами, названиями населенных пунктов, из которых работают, часто разговаривают об аппаратуре, о погоде. А те, кто долгое время знаком по эфиру, могут обсуждать и другие, более личные вопросы.

Если говорить о связи с иностранцами, то у радиолюбителей считается хорошим тоном использовать язык того, с кем работаешь. Например, при проведении радиосвязи с радиолюбителем Германии попрощаться словом «ауфидерзейн», или при радиосвязи с итальянцем пожелать «бона фортуна». Очень приятно, когда радиолюбители других стран отвечают нам по-русски.

— Правда ли, что радиолюбители могут связаться даже с МКС?

— Да, все космонавты при прохождении предполетной подготовки изучают основы любительской радиосвязи, а находясь непосредственно на орбите часто проводят сеансы связи с радиолюбителями Земли. Но для этого нужно подать заявку. И программа проведения радиовстреч с рассчитана прежде всего на образовательные учреждения, общественные молодежные организации, коллективные радиостанции, заявки от отдельных радиолюбителей не рассматриваются.

— Как стать радиолюбителем?

— Для этого необходимо получить первичные теоретические знания (как работать, на каких частотах, что передавать и т.д.), желательно посетить коллективную радиостанцию (например, при региональном отделении Союза Радиолюбителей России) — на таких станциях разрешена работа любого человека под присмотром управляющего оператора. Работа на коллективной радиостанции позволит понять, подходит вам это хобби или нет, получить практические навыки и познакомиться с другими радиолюбителями.

Затем, если ~есть желание работать в эфире самостоятельно, можно получить личный позывной~. Для этого необходимо сдать экзамен, в котором проверяются знания правил работы в эфире и технической части, а также оформить заявление на образование позывного сигнала в Государственный Радиочастотный Центр — ГРЧЦ.

— Всем ли одобряют это заявления? Как быстро с подачи заявления можно выйти в эфир?

— Всем, кто сдал экзамен и правильно оформил бумаги, одобряют заявление. В среднем его рассматривают за месяц, по результатам рассмотрения высылается электронное свидетельство, где и указывается присвоенный позывной. Как только свидетельство получено, можно сразу выходить в эфир.

— Какой у вас позывной? Как он составляется?

— Мой личный позывной — R4WC, а в фонетической форме — Радио Четыре Василий Центр. Позывные радиолюбителей составляются в соответствии с международными правилами радиолюбительской службы. На примере моего позывного: первая буква R — относится к Российской Федерации, цифра 4 — Приволжский Федеральный округ, W — соответствует Удмуртской республике, где я прописан.

Если я буду работать из другой страны или из другого федерального округа, то я должен буду передавать в дополнение к своему позывному буквы, идентифицирующие эту страну или этот федеральный округ. Остальные буквы в позывных необходимы для формирования индивидуального позывного в данном регионе (регионе, в котором зарегистрирован радиолюбитель). Такой же принцип распределения позывных присутствует и в других странах с отображением на их территориальное деление. Зная распределение букв, можно быстро понять, откуда работает радиостанция, и соответственно оценить, представляет ли она для вас интерес или нет.

— Почему Василий, если вы Иван?

— Позывные выдаются централизованно, без привязки к именам и фамилиям, а только по территориальному признаку. Так звучит фонетическая транскрипция буквы W. В радиолюбительской практике для повышения разборчивости активно применяется фонетический алфавит, ведь гораздо сложнее принять на слух Р4ВЦ, чем Радио Четыре Василий Центр. Фонетический алфавит есть практически у каждого языка, при работе с станциями СНГ мы применяем русский фонетический алфавит, а при работе с зарубежными — английский фонетический алфавит как международный.

— Есть ли у вас неофициальные позывные?

— Нет.

— Сколько стоит это увлечение?

— Здесь все индивидуально и зависит от цели. Если хочется проводить обычные радиосвязи (общаться в эфире), то будет вполне достаточно бюджетного комплекта оборудования, часть из которого, при наличии навыков радиоконструирования, может быть собрана самостоятельно. Если же стоит задача занимать призовые места в соревнованиях, то для этого будет требоваться более сложный и, соответственно, более дорогой сетап, ведь радиоспорт — это технический вид спорта, и для достижения успехов необходимо совершенствовать техническую часть. Но также многое зависит от мастерства самого оператора. Если у вас присутствует навык, то показывать хорошие результаты можно будет и на простой аппаратуре. Это работает и наоборот: ~никакая аппаратура не поможет оператору без навыка~.

Для достижения результатов необходимо сочетание хорошего технического оснащения и профессиональных навыков работы. Цели каждый выбирает для себя сам: кто-то хочет получить спортивное звание или медаль, а кто-то ради удовольствия. Радиоспорт разделяется на радиосвязь, радиомногоборье, скоростную телеграфию, спортивную радиопеленгацию (охота на лис).

У меня звание КМС по дисциплине радиосвязь на коротких волнах. Это подраздел радиоспорта наиболее близкий к радиолюбительству: в ней, в отличие от скоростной телеграфии и спортивной пеленгации, ведется работа в реальном эфире.

— Сколько стоит ваш комплект?

— Порядка 70 тыс. рублей, самый дешевый комфортный для работы вариант — порядка 30−40 тыс, а для дорогого верхнего предела, как и с любыми другими вещами, не существует.

— Из кого состоит сообщество радиолюбителей? Какие «типы» радиолюбителей есть?

— Сообщество радиолюбителей сочетает в себе людей с очень разными интересами, кому-то интересен процесс радиосвязи, кому-то участие в соревнованиях, кому-то конструирование оборудования и антенн, а кто-то применяет радиосвязь при выходах на природу, в различных поездках и экспедициях. И всех этих людей с, казалось бы, совсем разными интересами объединяет в одно дружное сообщество радиолюбительство. Если говорить по данным на 2023 год, то ~в России нас 35 620 человек, а в мире — около 2 млн~.

— В сети пишут про радиолюбителей-связистов, вещателей, наблюдателей. Кто это? К кому вы себя относите?

— Связисты — те, кому больше интересен именно процесс радиообмена с другими операторами. Вещатели создают свою радиостанцию в привычном для обывателя смысле слова, которая занимается только передачей информации своим абонентам без приема какой-либо ответной информации. Наблюдатели — те, кто, наоборот, работает только на прием, что, по сути, тоже интересное занятие, ведь в эфире, помимо радиолюбителей, есть много всего интересного: военные номерные радиостанции, связь железнодорожников, летчиков и т.д.

Если интерпретировать это разделение так, то я отношу себя к «связистам», ну и так как мне не менее интересна техническая сторона (создание и разработка антенн, аппаратуры), то к связистам-техникам.

— Какие волны нельзя слушать радиолюбителям?

— Обычно мы слушаем работу других радиостанций на любительских диапазонах. В теории слушать в эфире можно все, а все то, что не предназначено для любопытных ушей, обычно закодировано и зашифровано. Радиохулиганы или, как они любят себя называть, «свободные радиолюбители», занимаются работой в эфире на запрещенных для этого частотах, с самостоятельно придуманными в обход международных правил позывными. Они общаются между собой и транслируют музыку. К сожалению, в последнее время можно заметить романтизацию образа радиохулигана, которая имеет мало общего с реальностью, ведь важно понимать, что эти люди занимаются незаконной деятельностью.

— Можно ли прорваться через этот шифр? Как это делают радиохулиганы?

— Какие-то протоколы радиосвязи действительно возможно расшифровать, но те, которые должны остаться нерасшифрованными, такими и останутся. Лично я таким не интересуюсь.

— Встречались ли вы с радиохулиганами?

— Лично нет, в эфире тоже не приходилось, так как обычно они не входят в диапазоны законопослушных радиолюбителей. Но встречал, казалось бы, законных радиолюбителей, которые осознанно нарушали правила работы в эфире. Так, например, некоторые радиолюбители Украины явно саботировали работу российских станций (ставили помехи, передавали нецензурную брань и оскорбления), несмотря на аполитичность эфира.

— Получается, они нарушили какой-то кодекс поведения в эфире?

— Да. Существуют международные правила, которых должны придерживаться все законопослушные радиолюбители. В эфире запрещены разговоры о политике, высказывания, возбуждающие ненависть или вражду, а также унижающие человеческое достоинство, нельзя передавать музыку, рекламу и государственные секреты.

— А если выйти за регламент? Как власти могут узнать о том, что закон нарушен?

— В теории ГРЧЦ должен контролировать все происходящее в эфире, также проверка может быть проведена, если на радиолюбителя поступила жалоба от коллег по эфиру или от каких-то других организаций, работающих в эфире в профессиональных целях (военная радиосвязь, связь экстренных служб, летчиков, железнодорожников), если он им чем-то помешал.

— Что такое радиоэкспедиции?

— Это выезд радиолюбителей с аппаратурой на новое место с целью работы в эфире. Такие экспедиции очень интересны другим радиолюбителям, и соответственно с ними стремится сработать большое количество радиостанций, особенно, если экспедиция посещает страну, в которой мало или почти нет радиолюбителей, или какой-либо дальний необитаемый остров, или редкую территорию. Так, например, сейчас действует очень интересная экспедиция с позывным RI42SP. Это специальный позывной, SP в котором означает Северный Полюс. Этим позывным работают полярники из арктической экспедиции с борта исследовательского судна.

— Радиолюбители, оправляющиеся в дикие уголки земли, рискуют жизнью? Был ли у вас такой опыт?

— Все зависит от того, куда и с какой подготовкой отправляется радиолюбитель. Конечно, недостаточно тщательная подготовка к экспедиции в какую-нибудь дикую страну центральной Африки может, как и любое путешествие, быть сопряжено с определенным риском. У меня пока нет серьезного опыта экспедиций, все ограничивается парой-тройкой выездов в «поля» с аппаратурой, но в будущем есть желание приобщиться к этому. Да и в какой-то степени мое пребывание в Санкт-Петербурге для обучения в университете тоже можно считать экспедицией, ведь я работаю в эфире не из родного региона.

— Действительно ли, как показывают в американских фильмах, если будет апокалипсис, то дольше всего продержатся одиночные радиолюбители на вершинах гор?

— Конечно, в случае апокалипсиса на первый план все-таки выходят навыки выживания. Но можно точно сказать, что любительская радиосвязь действительно является самой надежной из видов связи, доступных человеку, и, соответственно, с ее помощью можно будет выйти на связь независимо от состояния какой-либо сетевой инфраструктуры.

— Почему? И какой «набор» нужно иметь на этот случай?

— Связь на коротких волнах является единственным доступным для простого человека способом произвести радиосвязь на расстоянии более 100 км без необходимости в промежуточных звеньях, которые могут быть выведены из строя при чрезвычайных ситуациях, а тем более при апокалипсисе.

Для этого необходимы всего две вещи: радиостанция (либо специализированная аварийная КВ-радиостанция, либо любительская радиостанция) и легко разворачиваемая антенна, позволяющая перекрывать все диапазоны, в которых может вестись аварийная радиосвязь.

Такой аппаратурой комплектуются части МЧС, различные администрации (городские, районные, областные). Все эти структуры также взаимодействуют с радиолюбителями, которые входят в состав Радиолюбительской Аварийной Службы — РАС.

— Как сообщество радиолюбителей поменялось за последнее время?

— В последнее время возрос интерес к радиолюбительству, что может быть вызвано популяризацией через видеохостинги и соцсети. Численность же зарегистрированных радиолюбителей в нашей стране не увеличивается, но в то же время уже не наблюдается такого значительного сокращения, как в начале тысячелетия. Конечно, популярность радиолюбительства среди молодежи не высока, но это увлечение явно не умирает.