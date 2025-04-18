Радиолюбитель Торопов: с Земли можно самостоятельно связаться с МКС по радио

— Здесь все индивидуально и зависит от цели. Если хочется проводить обычные радиосвязи (общаться в эфире), то будет вполне достаточно бюджетного комплекта оборудования, часть из которого, при наличии навыков радиоконструирования, может быть собрана самостоятельно. Если же стоит задача занимать призовые места в соревнованиях, то для этого будет требоваться более сложный и, соответственно, более дорогой сетап, ведь радиоспорт — это технический вид спорта, и для достижения успехов необходимо совершенствовать техническую часть. Но также многое зависит от мастерства самого оператора. Если у вас присутствует навык, то показывать хорошие результаты можно будет и на простой аппаратуре. Это работает и наоборот: ~никакая аппаратура не поможет оператору без навыка~.