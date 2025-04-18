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В воронежском Боброве создадут гандбольный клуб

Состав команды будет сформирован из спортсменов Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Гандболу в Воронеже — быть! К такому выводу накануне, 17 апреля, пришел министр спорта Воронежской области Павел Чибисов. Чиновник встретился с представителями гандбольного сообщества и сотрудниками администрации города Бобров. Речь шла о перспективах развития гандбола в нашем регионе, включая возрождение регионального клуба, который был расформирован в январе этого года.

— Именно город Бобров станет пристанью для гандбольной команды с этого года, — заверил Павел Чибисов.

Как отметил министр, обновленный состав гандбольного коллектива будет сформирован из спортсменов Воронежской области.

— Убежден, что наши доморощенные игроки, со временем достигнут самых ярких спортивных высот, — подытожил чиновник.