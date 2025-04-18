В воронежском Боброве создадут гандбольный клуб

Гандболу в Воронеже — быть! К такому выводу накануне, 17 апреля, пришел министр спорта Воронежской области Павел Чибисов. Чиновник встретился с представителями гандбольного сообщества и сотрудниками администрации города Бобров. Речь шла о перспективах развития гандбола в нашем регионе, включая возрождение регионального клуба, который был расформирован в январе этого года.