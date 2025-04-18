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С 19 апреля в Новосибирске запускаются два дачных автобусных маршрута

Дачники могу уехать абсолютно во все дни, кроме понедельника.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с 19 апреля запускаются два сезонных дачных автобусных маршрута. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Движение маршрутов регулярных перевозок — номер 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о “Отдых-2” и номер 77 л “Ул. Ветлужская — Сады” до садово-дачных обществ будет организовано по 19 октября. Дачники могу уехать абсолютно во все дни, кроме понедельника, — рассказали в пресс-службе.

Актуальное расписание этих маршрутов будет доступно на сайте центра управления городским автоэлектротранспортом с 19 апреля.