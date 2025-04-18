С 19 апреля в Новосибирске запускаются два дачных автобусных маршрута

— Движение маршрутов регулярных перевозок — номер 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о “Отдых-2” и номер 77 л “Ул. Ветлужская — Сады” до садово-дачных обществ будет организовано по 19 октября. Дачники могу уехать абсолютно во все дни, кроме понедельника, — рассказали в пресс-службе.