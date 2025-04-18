В восьми районах Петербурга перекроют улицы из-за масштабного ремонта

С 22 апреля по 30 июня будет частично ограничено движение по проспекту Тореза — от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки. С 21 по 30 апреля ограничение введут и на Ольгинской дороге в посёлке Парголово — от улицы Шишкина до Донецкой.