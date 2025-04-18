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В восьми районах Петербурга перекроют улицы из-за масштабного ремонта

С 20 апреля в Санкт-Петербурге стартует масштабный цикл земляных и инженерных работ, из-за которых движение транспорта будет ограничено или полностью перекрыто сразу в восьми районах города. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Василеостровский район.

С 20 апреля по 19 мая перекроют движение по Менделеевской линии от Университетской набережной до Биржевого проезда. Объезд организован через Университетскую набережную, Биржевую площадь, набережную Макарова и Тифлисскую улицу.

Выборгский район.

С 22 апреля по 30 июня будет частично ограничено движение по проспекту Тореза — от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки. С 21 по 30 апреля ограничение введут и на Ольгинской дороге в посёлке Парголово — от улицы Шишкина до Донецкой.

Колпинский район.

С 20 апреля по 5 сентября перекроют улицу Губина в Колпино — от Павловской улицы до проспекта Ленина. Объезд: улицы Танкистов, Красных Партизан, Братьев Радченко.

Красногвардейский район.

С 21 по 25 апреля полностью перекроют участок на Лесопарковой улице у дома № 40А. С 20 апреля по 15 мая закроют Ильинскую Слободу — от шоссе Революции до Ириновского проспекта, 34 корпус 3.

Курортный район.

На набережной реки Сестры в Сестрорецке у пересечения с улицей Борисова с 20 апреля по 10 сентября введут ограничение движения.

Приморский район.

С 20 апреля по 19 июня частично ограничат движение по Приморскому шоссе — от 1-го Лахтинского моста до Лахтинского проспекта. С 22 апреля по 2 мая закроют выезд с бокового проезда Богатырского проспекта у дома 33, литера К, на Заусадебную улицу. Введут двустороннее движение на участке от Гаккелевской улицы.

Пушкинский район.

С 22 по 24 апреля перекроют Кабельную улицу в Новой Деревне — от 5-й Советской до Промышленной. Объезд — по Колпинскому шоссе.

Центральный район.

С 21 по 30 апреля ограничат движение по 8-й Советской улице — от Новгородской до Кирилловской.