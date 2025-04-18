Пал травы ограничил видимость на трассе в Хабаровском крае

25-й километр дороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск окутан дымом. Видимость резко упала. Причина — пал сухой травы у проезжей части. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Госавтоинспекции по Комсомольскому району, на участке трассы между Комсомольском и Амурском произошло задымление из-за пала сухостоя. Дым плотно накрыл проезжую часть, движение затруднено.
Водителей просят снижать скорость, использовать противотуманные фары, дневные ходовые огни и аварийную сигнализацию. Без этих мер в условиях плохой видимости ехать опасно. На месте работают пожарные расчеты. Специалисты контролируют ситуацию.