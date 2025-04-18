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Пал травы ограничил видимость на трассе в Хабаровском крае

На дороге между Комсомольском и Амурском работают пожарные.

Источник: Комсомольская правда

25-й километр дороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск окутан дымом. Видимость резко упала. Причина — пал сухой травы у проезжей части. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации Госавтоинспекции по Комсомольскому району, на участке трассы между Комсомольском и Амурском произошло задымление из-за пала сухостоя. Дым плотно накрыл проезжую часть, движение затруднено.

Водителей просят снижать скорость, использовать противотуманные фары, дневные ходовые огни и аварийную сигнализацию. Без этих мер в условиях плохой видимости ехать опасно. На месте работают пожарные расчеты. Специалисты контролируют ситуацию.