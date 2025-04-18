Власти рассказали о ходе капремонта в детском саду № 7 в Черняховске

Завершить работы планируют к 30 сентября 2025 года.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, сейчас на объекте проводят ремонт крыши, утепляют фасады. Окна заменили на пластиковые. Внутри здания планируют заменить проводку и систему отопления.
Также на участке планируют привести в порядок прилегающую территорию.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Донском Калининградской области открыли новый детский сад. В учреждении предусмотрено 80 мест для детей. Строительство обошлось в 202 миллиона рублей.