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Власти рассказали о ходе капремонта в детском саду № 7 в Черняховске

В Черняховске в детском саду № 7 проводят капитальный ремонт.

Завершить работы планируют к 30 сентября 2025 года.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, сейчас на объекте проводят ремонт крыши, утепляют фасады. Окна заменили на пластиковые. Внутри здания планируют заменить проводку и систему отопления.

Также на участке планируют привести в порядок прилегающую территорию.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Донском Калининградской области открыли новый детский сад. В учреждении предусмотрено 80 мест для детей. Строительство обошлось в 202 миллиона рублей.