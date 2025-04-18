В 2024 году Румыния отклонила все заявки жителей Молдовы на гражданство: Незнание румынского языка стало главной причиной отказов

За последние годы процесс получения румынского гражданства значительно ужесточился, что отразилось на статистике.
Если в 2018 году из 93 787 поданных заявок было одобрено 88%, то в 2023 году — лишь 0,37% из почти 39 тысяч.
По данным Profit.ro, в 2024 году было подано 50 350 досье, но ни одно из них не было одобрено до декабря прошлого года.
Ситуация не изменилась и к марту 2025 года: ни одной из 3 976 новых заявок Национальной орган по гражданству (ANC) не дал ход.
Снижение связано с новыми законодательными требованиями, включающими обязательное знание румынского языка и наличие сертификата уровня B1.
Также ужесточены условия получения гражданства по натурализации и восстановлению — требуется подтверждение интеграции в румынское общество, стабильный доход, легальное проживание и чистая юридическая история.
Одним из наиболее значительных изменений стало обязательное предоставление сертификата о знании румынского языка, выданного аккредитованным учреждением. Без него невозможно подать полный пакет документов ни на натурализацию, ни на восстановление гражданства. Это стало серьёзным барьером для многих заявителей, особенно проживающих за пределами Румынии.
Эксперты отмечают, что наиболее простой способ получения румынского гражданства — по рождению: для тех, кто родился в Румынии или у кого хотя бы один из родителей имеет румынское гражданство.
В таких случаях процесс проходит автоматически или по упрощённой процедуре, без необходимости сдачи языкового экзамена.
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