ВКАДу быть? Администрация Владивостока реанимирует долгожданный проект

Самый обсуждаемый и амбициозный, но давно не всплывающий в публичном пространстве дорожный проект Владивостока снова подаёт признаки жизни. Идея проложить дорогу через Амурский залив казалась то мечтой дальневосточных урбанистов, то утопией с элементами научной фантастики. В какой-то момент местные жители пришли к выводу, что ВКАД навсегда останется в разделе «нереализованные мечты». Похоже, что в конце этого туннеля появился свет. Накануне администрация Владивостока опубликовала постановление о подготовке документации по планировке участка ВКАД — от Батарейной, 6а до Татарской, 11, строение 2. Проект возвращается в повестку, сообщает ИА PrimaMedia.
В прошлом году первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина рассказала, что Минтранс Приморья подготовил обоснования инвестиций в проект по созданию Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Стоимость первого этапа работ составляла более 88 млрд рублей в ценах 2021 года, второго этапа — более 320 млрд в ценах 2023 года. При этом источники финансирования для проведения работ на тот момент были все еще не определены. Спустя несколько месяцев глава города Константин Шестаков подписал постановление о начале подготовки проектной документации.
Согласно схеме, изображенной в приложении к постановлению, будущая дорога берёт начало от пересечения улиц Батарейной и Западной, идёт вдоль берега и огибает нефтебазу. Интересно, что эту самую нефтебазу ещё в 2023 году президент Владимир Путин поручил перенести за пределы города. Для неё даже была найдена более подходящая площадка — 76 гектаров в районе мыса Азарьева в Шкотовском округе.
По схеме дорога проходит через район Первой речки, пересекает стоянки катеров в районе Моргородка и выходит на Татарскую улицу. Общая площадь проектируемого участка составляет около 78,7 гектара.
Чтобы подготовить проектную документацию, специалистам предстоит провести целый комплекс инженерных изысканий на участке будущего строительства. В их числе — геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические исследования. Всё это необходимо, чтобы не только грамотно спроектировать трассу, но и минимизировать возможный вред для окружающей среды.
Работа предстоит масштабная: бурение скважин, анализ сейсмической активности, сбор информации о подземных и наземных коммуникациях, дешифрирование аэро— и космоснимков, а также рекогносцировочные обследования на местности. Иными словами, чтобы дорога в будущем появилась на карте, сначала нужно хорошо исследовать территорию.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке стартует подготовка проекта планировки и межевания территории под размещение моста через канал между островами Русский и Елены, который планируют построить на частные деньги.
Напомним, в 2022 году общую концепцию прохождения Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) официально утвердили. Первый этап ВКАД подразумевал создание моста с Эгершельда на остров Елены и дальше — на остров Русский. Обновленная концепция была представлена на суд жителей Владивостока в 2020 году. Вместо вантового моста через пролив Босфор Восточный, с учетом его специфики, было решено построить мост подвесной. Его также решили сделать выше, чтобы он мог пропускать суда высотой до 70 метров. Второй этап включал участок через улицы Казанская, Русская и Маковского, от будущего Казанского моста до транспортной развязки трассы «Де-Фриз — Седанка», строительство глубоководного тоннеля, пролегающего по дну прибрежной полосы Амурского залива, четырёх путепроводов и нескольких транспортных развязок. По расчетам мэрии, появление ВКАД должно сократить городские пробки в 4−5 раз.
В 2023 году глобальный проект вышел на федеральный уровень. Была проведена встреча с пятью инвесторами, а также рассмотрены две частные концессионные инициативы. Об этом рассказал экс-директор Инвестагентства Приморья Игорь Трофимов.