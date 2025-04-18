ВКАДу быть? Администрация Владивостока реанимирует долгожданный проект

Напомним, в 2022 году общую концепцию прохождения Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) официально утвердили. Первый этап ВКАД подразумевал создание моста с Эгершельда на остров Елены и дальше — на остров Русский. Обновленная концепция была представлена на суд жителей Владивостока в 2020 году. Вместо вантового моста через пролив Босфор Восточный, с учетом его специфики, было решено построить мост подвесной. Его также решили сделать выше, чтобы он мог пропускать суда высотой до 70 метров. Второй этап включал участок через улицы Казанская, Русская и Маковского, от будущего Казанского моста до транспортной развязки трассы «Де-Фриз — Седанка», строительство глубоководного тоннеля, пролегающего по дну прибрежной полосы Амурского залива, четырёх путепроводов и нескольких транспортных развязок. По расчетам мэрии, появление ВКАД должно сократить городские пробки в 4−5 раз.