Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям приготовиться — в Самарской области ГАИ проведет рейд 18−20 апреля

18−20 апреля ГИБДД проводит в самарском регионе масштабные проверки для выявления нарушений, которые могут привести к ДТП.

18−20 апреля ГИБДД проводит в самарском регионе масштабные проверки для выявления нарушений, которые могут привести к ДТП. Об этом предупредила пресс-служба Главка.

Особое внимание уделяется водителям в нетрезвом состоянии. Будет задействовано максимальное количество сотрудников, включая руководство.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях или опасных действиях на дороге по телефону (846) 333−58−01 или 102.

Нужно только обязательно указать госномер подозрительного авто, место где его видели и куда транспорт направляется.

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что на трассе в Большеглушицком районе в лобовом столкновении двух фур погиб водитель одной из них.