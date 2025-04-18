Водителям приготовиться — в Самарской области ГАИ проведет рейд 18−20 апреля

18−20 апреля ГИБДД проводит в самарском регионе масштабные проверки для выявления нарушений, которые могут привести к ДТП. Об этом предупредила пресс-служба Главка.
Особое внимание уделяется водителям в нетрезвом состоянии. Будет задействовано максимальное количество сотрудников, включая руководство.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях или опасных действиях на дороге по телефону (846) 333−58−01 или 102.
Нужно только обязательно указать госномер подозрительного авто, место где его видели и куда транспорт направляется.
Ранее «МК в Самаре» рассказал, что на трассе в Большеглушицком районе в лобовом столкновении двух фур погиб водитель одной из них.