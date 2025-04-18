Строительство крытых павильонов стартует на станции метро «Заречная»

Об этом сообщили в МП «Нижегородское метро». В связи с началом строительных работ с 5:15 утра 21 апреля будет закрыт вестибюль № 1 станции «Заречная», а также прилегающий к нему подземный переход. Этот выход ведёт к бульвару Заречному, кинотеатру «Россия», Социальному фонду и торговому центру. На время реконструкции вход и выход из метро, а также проход под проспектом Ленина будут организованы через вестибюль № 2. Он соединён с подземным переходом между сходами № 3, 4 и 6, расположенными на пересечении проспекта Ленина с улицами Космонавта Комарова и Дружба.
Как отметили в «Нижегородском метро», работы проводятся по многочисленным обращениям горожан, которые просили вернуть крытые павильоны на выходах станций. Для удобства пассажиров у действующих входов будут размещены аншлаги с указателями маршрутов движения. Ожидается, что реконструкция завершится к сентябрю 2025 года. После этого начнётся обновление лестничных сходов № 4 и № 6 на той же станции.
Ранее уже были отремонтированы и открыты для пассажиров сходы № 5 и № 7 на станции «Двигатель революции», а также сход № 4 на станции «Пролетарская».
Согласно условиям муниципальных контрактов, помимо строительства павильонов, проект включает полную реконструкцию лестничных маршей с системой обогрева, облицовку керамогранитом, установку поручней и перил из нержавеющей стали, монтаж вентилируемых фасадов и внутренней отделки, установку подъемных платформ для маломобильных пассажиров, а также систем видеонаблюдения и связи.