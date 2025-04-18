Строительство крытых павильонов стартует на станции метро «Заречная»

Об этом сообщили в МП «Нижегородское метро». В связи с началом строительных работ с 5:15 утра 21 апреля будет закрыт вестибюль № 1 станции «Заречная», а также прилегающий к нему подземный переход. Этот выход ведёт к бульвару Заречному, кинотеатру «Россия», Социальному фонду и торговому центру. На время реконструкции вход и выход из метро, а также проход под проспектом Ленина будут организованы через вестибюль № 2. Он соединён с подземным переходом между сходами № 3, 4 и 6, расположенными на пересечении проспекта Ленина с улицами Космонавта Комарова и Дружба.