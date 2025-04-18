В Белорецке спасатели пришли на помощь, угодившей в беду кошке

Госкомитет по ЧС напоминает автовладельцам о необходимости проявлять бдительность: с наступлением весны животные часто ищут теплые места под капотом или днищем автомобилей. Перед запуском двигателя рекомендуется осмотреть пространство под капотом и днищем, проверить колесные арки, слегка постучать по кузову, чтобы спугнуть возможных «пассажиров».