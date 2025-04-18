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В Белорецке спасатели пришли на помощь, угодившей в беду кошке

В Башкирии сотрудники ГК ЧС спасли застрявшую в машине кошку.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке сотрудники Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям спасли кошку, которая оказалась в ловушке под защитой картера автомобиля. Инцидент, как сообщает пресс-служба ведомства, произошел после того, как хозяин машины услышал мяуканье из-под своего транспортного средства.

Прибывшие на место спасатели аккуратно разобрали часть защиты картера и освободили животное. К счастью, кошка не пострадала и была отпущена на свободу.

Госкомитет по ЧС напоминает автовладельцам о необходимости проявлять бдительность: с наступлением весны животные часто ищут теплые места под капотом или днищем автомобилей. Перед запуском двигателя рекомендуется осмотреть пространство под капотом и днищем, проверить колесные арки, слегка постучать по кузову, чтобы спугнуть возможных «пассажиров».

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