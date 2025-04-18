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В Самарской области состав ЭД4М заменит электропоезд «Ласточка» 19 и 20 апреля

Такое решение приняли по техническим причинам.

Такое решение приняли по техническим причинам. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

19-го и 20 апреля вместо «Ласточек» будет ездить состав ЭД4М. В субботу изменения затронут маршруты:

№ 7141 Самара (отправление в 7:30) — Сызрань-1 (прибытие в 9:11);№ 7142 Сызрань −1 (09:25) — Самара (11:07);№ 7145 Самара (18:30) — Сызрань-1 (20:10).

20 апреля ЭД4М пустят по маршрутам:

№ 7142 Сызрань −1 (09:25) — Самара (11:07);№ 7124/7123 Новокуйбышевск (17:44) — Тольятти (20:07);№ 7130/7129 Тольятти (20:56) — Самара (22:51).

На днях писали, что в области с 30 апреля отменят 21 электричку из-за ремонта путей.

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