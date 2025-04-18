Когда в Ялте отключат отопление

«Уже 22 апреля отапливать жилфонд прекращаем, социальную сферу (детсады, школы, медицинские и культурные учреждения) оставляем в режиме протопки и по заявкам», — написала она в своем Telegram-канале.
Оценивая прошедший отопительный сезон, Павленко отметила, что в целом он прошел без сбоев, и даже несколько задержался из-за апрельского похолодания, которое стало нетипичным для ЮБК.
Все теплопоставляющие организации начинают готовиться к следующему отопительному сезону, уточнила мэр, призвав ялтинцев вовремя оплачивать услуги теплоснабжения и не накапливать долгов.
В марте кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года.