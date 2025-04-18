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Станцию «Удельная» готовят к открытию. Уже можно подглядеть, что там

Рабочие демонтируют заборы и приводят в порядок территорию вокруг «Удельной», ушедшую на ремонт еще в прошлом году. Подготовка станции к открытию попала в объектив «Фонтанки» 18 апреля.

Вокруг станции «Удельная» кипит работа: строители снимают временные ограждения, убирают мусор и облагораживают территорию. Однако местами все еще остаются неубранный песок, строительные балки и другие конструкции.

Несмотря на то, что некоторые участки ещё требуют завершающих работ, изменения у «Удельной» уже отчетливо видны. Точные сроки завершения работ пока не сообщаются. Ранее председатель комтранса Валентин Енокаев рассказал, что «Удельную» планируют открыть после капремонта в апреле. С.

Станция метро ушла на ремонт летом 2024 года, стоимость контракта составила около 2 млрд рублей. О планах открыть ее к майским уже сообщалось ранее.