Станцию «Удельная» готовят к открытию. Уже можно подглядеть, что там

Несмотря на то, что некоторые участки ещё требуют завершающих работ, изменения у «Удельной» уже отчетливо видны. Точные сроки завершения работ пока не сообщаются. Ранее председатель комтранса Валентин Енокаев рассказал, что «Удельную» планируют открыть после капремонта в апреле. С.