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ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя

ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя вуза.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен Сергей Николаев, ранее возглавлявший институт образования и социальных наук в составе ПсковГУ, сообщил вуз.

«Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев… С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ», — говорится в Telegram-канале университета.

Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу ректора ПсковГУ Наталью Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020—2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.