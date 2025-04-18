Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

«Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона», — сказала Попова журналистам.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.