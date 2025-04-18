Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

«Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона», — сказала Попова журналистам.