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В Уфимском районе под колесами большегруза погиб пожилой пешеход

В Башкирии грузовик Volvo насмерть сбил 69-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 апреля, в Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 1461 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 59-летний водитель грузовика Volvo, которых ехал со стороны Самары в Челябинск, сбил 69-летнего пешехода, шедшего в попутном направлении. К несчастью, мужчина скончался на месте от полученных травм.

— По факту происшествия начато разбирательство, — сообщает ГАИ.

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