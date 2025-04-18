Главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток

По данным следствия, в 2014—2024 годах научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. Как рассказали в ГВСУ, в 2020—2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат, а также общее покровительство по службе.