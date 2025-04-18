В Беларуси могут запретить всесезонные шины

В нашей стране использование всесезонных шин в зимний период планируется запретить, для чего будут внесены соответствующие изменения в Правила дорожного движения, а именно — в Приложение 4 ПДД, где обозначен перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении.