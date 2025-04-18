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В Беларуси могут запретить всесезонные шины

В Госавтоинспекции рассказали, почему всесезонные шины могут попасть под запрет в Беларуси, передает агентство «Минск-Новости».

В нашей стране использование всесезонных шин в зимний период планируется запретить, для чего будут внесены соответствующие изменения в Правила дорожного движения, а именно — в Приложение 4 ПДД, где обозначен перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении.

Кроме того, использование шин с маркировкой «All seasons» запрещено техническим регламентом Таможенного союза, где в разделе «Требования к шинам и колесам», указано, что эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, запрещена.

По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова, использование всесезонных шин зимой небезопасно, о чем свидетельствует ряд ДТП.