В Беларуси могут запретить всесезонные шины

В нашей стране использование всесезонных шин в зимний период планируется запретить, для чего будут внесены соответствующие изменения в Правила дорожного движения, а именно — в Приложение 4 ПДД, где обозначен перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении.
Кроме того, использование шин с маркировкой «All seasons» запрещено техническим регламентом Таможенного союза, где в разделе «Требования к шинам и колесам», указано, что эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, запрещена.
По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова, использование всесезонных шин зимой небезопасно, о чем свидетельствует ряд ДТП.