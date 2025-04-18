Жители Самарской области стали чаще жаловаться на интернет-магазины в 2025 году

С января по апрель 2025-го в регуправление Роспотребнадзора по самарскому региону поступило 4986 обращений от граждан.
Это на 569 больше, чем за тот же период прошлого года (4427). Из них 4970 были оформлены письменно, а 16-устно.
Около 41,5% всех обращений касались защиты прав потребителей. Их было 2065 (письменных) и 9 (устных). Это на 113 больше, чем в прошлом году (1963).
Среди письменных жалоб, связанных с защитой прав потребителей подавляющее большинство — 1240 (59,7%) относятся к нарушениям в сфере розничной торговли. В частности: 376 (30,3%) жалоб на продажу продуктов питания, 447 (36%) жалоб на покупку товаров через интернет, 78 (6,2%) жалоб на покупку товаров по образцам.
Анализ показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений по поводу дистанционной покупки товаров выросло на 8,3% (298 обращений в первом квартале 2024 года). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.