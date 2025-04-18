Сергей Шелест наградил омских меценатов за вклад в развитие города и большое сердце

«Это всегда было принятая форма культурного продолжения истории поддержки государства. Чувствую себя превосходно. Почему? Потому что когда что-то зарождается и оно начинает возрастать, ты более комфортно чувствуешь себя в этой среде, потому что ты видишь и свое участие там, и ты видишь, что делается. И ты видишь, как к этому относится город. И когда вот в таком ты ритме живешь и в такой среде находишься, ты сам себя чувствуешь комфортно», — отметил один из награжденных меценатов Омска Сергей Козубенко.