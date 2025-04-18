Сергей Шелест наградил омских меценатов за вклад в развитие города и большое сердце

Сегодня в зале для торжеств Омского городского Совета прошла торжественная церемония награждения меценатов Омска. За три года реализации в Омске проекта «Меценатство» его активными участниками стали руководители 41 учреждения и благотворители. Благодарность за благотворительную деятельность по реализации социально значимых проектов получил известный российский меценат и благотворитель Сергей Козубенко.
«Это всегда было принятая форма культурного продолжения истории поддержки государства. Чувствую себя превосходно. Почему? Потому что когда что-то зарождается и оно начинает возрастать, ты более комфортно чувствуешь себя в этой среде, потому что ты видишь и свое участие там, и ты видишь, что делается. И ты видишь, как к этому относится город. И когда вот в таком ты ритме живешь и в такой среде находишься, ты сам себя чувствуешь комфортно», — отметил один из награжденных меценатов Омска Сергей Козубенко.
Меценатом года второй раз подряд признан генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сергеевич Сасин. Он уже реализовал три значимых для Омска проекта. Помимо общеобразовательной школы № 81 и спортивной школы № 15 под патронат застройщика перешел филиал детского сада № 44 в микрорайоне «Амур-2».
«Для нас это, будем говорить, отдача духовная отдача. Все три объекта — это социальные объекты, это дети, это наше будущее. Будет 4, и 5, и 6 соглашение. Я поделюсь с вами планами. Мы, честно сказать, вообще не планируем никогда. Вот как-то движемся, подходим к какому-то объекту, влюбляемся и сразу же без соглашения мы приступаем, работаем, а потом это уже все в процессе», — подчеркнул директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Сегодня всем меценатам Омска были также вручены знаки отличия «Меценат», а также именная табличка, подписанная руководством города Омска.
«Сегодня у нас есть неравнодушные люди бизнеса, которые в жизни ставят не только цели заработать денег, но и оставить о себе хорошую память и сделать более комфортной, удобной жизнь в городе Омске. Я хочу сказать им огромное спасибо благодарность за то, что мы все вместе делаем сообща жизнь в городе гораздо лучше, удобнее и комфортнее для омичей. Надеюсь, количество соглашений будет расти, и общими усилиями мы придем к поставленной цели: сделаем наш город лучше. Благодарю каждого, кто принимает участие в общем благом деле», — поблагодарил меценатов Сергей Шелест.
Сегодня в Омске благотворителями успешно реализованы десятки проектов, подписано 32 соглашения по развитию муниципальных образовательных учреждений (в том числе и детских садов), еще 9 проектов были связаны с благоустройством города Омска.