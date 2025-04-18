Семь населенных пунктов Крыма остались без электричества 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, жители семи населенных пунктов Крыма остались без электроснабжения из-за плановых работ на сетях. По информации «Крымэнерго», отключение затронуло Симферополь, Симферопольский район и Феодосию.
До 16:00 электроснабжение будет отсутствовать в поселке Кирпичное, на территории садоводческих товариществ «Петровские скалы» и «Петровские высоты».
В Симферопольском районе из-за плановых работ до 17 часов вечера света не будет в селах Пионерское, Молочное, Дубки, Трудолюбово и Левадки.
Кроме того, частично будет отключено электричество в поселке Приморском в Феодосии.