В честь юбилея Победы в Челябинске раздали 8000 саженцев сосны

— Конечно, такого ажиотажа мы не ожидали, — призналась Ксения Барыкина. — Приехали готовиться к акции за час до начала, и здесь уже стояли люди. Очередь собралась моментально, и мы были вынуждены начать раньше И ещё стоит учесть, что участники — от реально грудных детей до людей уже в глубоком, очень пожилом, уважаемом возрасте. На самом деле не может не радовать, что люди разных возрастов, в том числе молодёжь, подростки, они стояли реально в очереди и участвовали. Это вообще очень здорово!