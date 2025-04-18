В честь юбилея Победы в Челябинске раздали 8000 саженцев сосны

На площади Революции прошла акция «8000 саженцев Челябинской области».
Желающие бесплатно получить пушистые сосновые саженцы собрались огромной вереницей задолго до старта акции.
Причём желающих было настолько много, что раздавать юные деревца начали почти на час раньше запланированного.
— Эта акция посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала пресс-секретарь Главного управления лесами Челябинской области Барыкина Ксения. — Суть её в том, что мы раздаём бесплатно трёхлетние саженцы сосны, которые привезли из лесного питомника в Пласте. Каждому участнику выдаем по одному саженцу в руки, плюс обязательно даём памятку о том, как правильно посадить сосну, чтобы она прижилась.
Чтобы взять несколько саженцев, многие приходили семьями.
— Конечно, такого ажиотажа мы не ожидали, — призналась Ксения Барыкина. — Приехали готовиться к акции за час до начала, и здесь уже стояли люди. Очередь собралась моментально, и мы были вынуждены начать раньше И ещё стоит учесть, что участники — от реально грудных детей до людей уже в глубоком, очень пожилом, уважаемом возрасте. На самом деле не может не радовать, что люди разных возрастов, в том числе молодёжь, подростки, они стояли реально в очереди и участвовали. Это вообще очень здорово!
На первый взгляд, саженцы, взятые просто так и саженцы, взятые для участия в акции памяти, не отличаются. Но не для тех, кто пришёл сегодня за молодыми сосенками на площадь Революции.
— Получая вот этот вечно зелёный подарок, мы оставляем подарок нашим детям, дальше передаём эстафету памяти, — считает садовод со стажем Марина Воробьёва. — У меня сейчас ещё и дети подойдут. Я там ещё очередь заняла, чтобы детям саженцев хватило. Будем сажать, будем ждать, как приживутся, как вырастут. Будем помнить. Место под мою ароматную сосну уже подготовила — я убираю старую теплицу, там и высажу деревце.
Смысл акции в том, чтобы каждый житель города мог посадить дерево в память о погибших в Великой Отечественной войне.
— Идея акции простая — чтобы у жителей города была возможность ещё раз увековечить память погибших в Великой Отечественной войне, сказать о том, что мы помним, показать это нашим детям, внукам, чтобы эта память оставалась, с годами она не уходила, не становилась меньше, — объяснила Ксения Барыкина. — Всё-таки сосна — это серьёзное, высокое, большое дерево, которое потом нашим поколениям будет напоминать о той великой Победе. Чтобы каждый смог вложить какую-то свою, пускай небольшую, но лепту в память о погибших.
Также участникам акции предлагают выложить во «ВКонтакте» фотографию с посаженным деревом с хэштегом #8, что будет значить «вечная память погибшим в Великой Отечественной войне».
Лесовосстановительные мероприятия в Челябинской области проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие».
Напомним, прошлой осенью в Челябинске завершили высадку 200 сосен вдоль дороги на аэропорт. Весной озеленение дороги к воздушной гавани планируют продолжить. Больше новостей на эту тему читайте на «Пчеле» по тегу «Озеленение».