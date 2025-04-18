63 общественных пространства преобразится в Татарстане в 2025 году

Один из крупнейших природных парков города завершает благоустройство. В 2025 году в парке «Прибрежный» установят качели у озера, новые навигационные стенды и проведут озеленение. С 2022 года здесь обустроены веломаршруты, зоны для активностей и отдыха, а в прошлом году была обновлена территория у озера «Лесное».