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63 общественных пространства преобразится в Татарстане в 2025 году

В Татарстане стартовал строительный сезон в 45 муниципалитетах республики в 2025 году благоустроят 63 общественных пространства. Из них 19 новые, а на 44 объектах продолжатся работы, начатые ранее. На реализацию проектов направят 1,98 млрд рублей средства поступят из федеральной программы Формирование комфортной городской среды и бюджета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов РТ.

Первый этап — подготовка территории и разбивочные работы, которые уже начались. Строительство завершится поэтапно до конца лета. Архитекторы, проектировщики и подрядчики уже начали работу, а на ряде объектов идут демонтажные работы.

Казань: нововведения на бульваре Серова.

В столице продолжается благоустройство бульвара Серова. В этом году работы охватят участок от остановки «Бульвар им. Серова» до водоема. Здесь появится общественный огород с эргономичными грядками, зоны для занятий жестовым языком с круговыми скамейками и детские площадки с элементами водной игры. Также планируется обустроить лесную зону с тропинками и велодорожками.

Проект ориентирован на инклюзивность: рядом с бульваром находится мечеть «Ярдэм» и учебно-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. С 2023 года территория преображается — появляются сенсорный сад, площадки для бочча и спорта, павильоны с доступной инфраструктурой.

Набережные Челны: финальный этап обновления парка «Прибрежный».

Один из крупнейших природных парков города завершает благоустройство. В 2025 году в парке «Прибрежный» установят качели у озера, новые навигационные стенды и проведут озеленение. С 2022 года здесь обустроены веломаршруты, зоны для активностей и отдыха, а в прошлом году была обновлена территория у озера «Лесное».

Арск: реконструкция улицы Банковской.

Проект улицы Банковской — победитель федерального конкурса. В этом году начнется его реализация на средства гранта — 90,2 млн рублей. На территории появится городской сад с мероприятиями, детской площадкой, зонами отдыха, арт-объектами и парковкой. Новый центр города объединит ключевые улицы и станет точкой притяжения для жителей, бизнеса и туристов.

Чистополь: возвращение исторического центра.

Проект по благоустройству улицы Ленина — также среди победителей конкурса 2024 года. Работы начнутся в 2025 году и охватят участок от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова. Обновленная улица соединит ключевые общественные пространства города и сформирует единый прогулочный маршрут в историческом центре Чистополя.

Новые проекты по всей республике.

Благодаря победам в федеральном конкурсе в 2025 году благоустроят еще семь общественных пространств — в Зеленодольске, Менделеевске, Иннополисе, Агрызе и в Свияжске.

Полный перечень объектов, включенных в программу, размещен на сайте Института развития городов Татарстана. Именно эта организация с 2016 года координирует проекты по созданию комфортной городской среды в регионе. Рендеры обновляемых территорий также представлены на сайте института.