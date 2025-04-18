63 общественных пространства преобразится в Татарстане в 2025 году

Первый этап — подготовка территории и разбивочные работы, которые уже начались. Строительство завершится поэтапно до конца лета. Архитекторы, проектировщики и подрядчики уже начали работу, а на ряде объектов идут демонтажные работы.
Казань: нововведения на бульваре Серова.
В столице продолжается благоустройство бульвара Серова. В этом году работы охватят участок от остановки «Бульвар им. Серова» до водоема. Здесь появится общественный огород с эргономичными грядками, зоны для занятий жестовым языком с круговыми скамейками и детские площадки с элементами водной игры. Также планируется обустроить лесную зону с тропинками и велодорожками.
Проект ориентирован на инклюзивность: рядом с бульваром находится мечеть «Ярдэм» и учебно-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. С 2023 года территория преображается — появляются сенсорный сад, площадки для бочча и спорта, павильоны с доступной инфраструктурой.
Набережные Челны: финальный этап обновления парка «Прибрежный».
Один из крупнейших природных парков города завершает благоустройство. В 2025 году в парке «Прибрежный» установят качели у озера, новые навигационные стенды и проведут озеленение. С 2022 года здесь обустроены веломаршруты, зоны для активностей и отдыха, а в прошлом году была обновлена территория у озера «Лесное».
Арск: реконструкция улицы Банковской.
Проект улицы Банковской — победитель федерального конкурса. В этом году начнется его реализация на средства гранта — 90,2 млн рублей. На территории появится городской сад с мероприятиями, детской площадкой, зонами отдыха, арт-объектами и парковкой. Новый центр города объединит ключевые улицы и станет точкой притяжения для жителей, бизнеса и туристов.
Чистополь: возвращение исторического центра.
Проект по благоустройству улицы Ленина — также среди победителей конкурса 2024 года. Работы начнутся в 2025 году и охватят участок от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова. Обновленная улица соединит ключевые общественные пространства города и сформирует единый прогулочный маршрут в историческом центре Чистополя.
Новые проекты по всей республике.
Благодаря победам в федеральном конкурсе в 2025 году благоустроят еще семь общественных пространств — в Зеленодольске, Менделеевске, Иннополисе, Агрызе и в Свияжске.
Полный перечень объектов, включенных в программу, размещен на сайте Института развития городов Татарстана. Именно эта организация с 2016 года координирует проекты по созданию комфортной городской среды в регионе. Рендеры обновляемых территорий также представлены на сайте института.