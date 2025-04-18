Недалеко от Иглино произошло спасение бобра, который оказался в неожиданном месте

У башкирского села Иглино произошло спасения дикого животного. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии.
В оперативно-диспетчерскую службу ведомства поступило сообщение о бобре, который застрял в сточной канаве и не мог самостоятельно выбраться. На место оперативно выехал общественный инспектор Минэкологии Александр Щепин. Специалист аккуратно освободил животное из ловушки и выпустил его обратно в естественную среду обитания.
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