Недалеко от Иглино произошло спасение бобра, который оказался в неожиданном месте

В оперативно-диспетчерскую службу ведомства поступило сообщение о бобре, который застрял в сточной канаве и не мог самостоятельно выбраться. На место оперативно выехал общественный инспектор Минэкологии Александр Щепин. Специалист аккуратно освободил животное из ловушки и выпустил его обратно в естественную среду обитания.