Популярный горький шоколад из России попал под запрет продаж в Беларуси

В Госстандарте добавили, что при производстве горького шоколада использовались эквиваленты какао-масла. Их оказалось 8,17±0,35% при норме не более 5%. Кроме того, они не были заявлены производителем в маркировке. Данный шоколад запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 18 апреля 2025 года.