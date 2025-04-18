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Популярный горький шоколад из России попал под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать популярный российский горький шоколад в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Популярный горький шоколад из России попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.

По информации ведомства, под запретом оказался горький шоколад с морской солью от бренда Bucheron the original 72%. Его производителем является ООО «Собрание» (Ярославская область, Россия). При проверке выяснилось, что фактический показатель массовая доля жира (какао-масла) составил 31,5±0,6%. Указанное не позволяет идентифицировать продукт как горький шоколад.

В Госстандарте добавили, что при производстве горького шоколада использовались эквиваленты какао-масла. Их оказалось 8,17±0,35% при норме не более 5%. Кроме того, они не были заявлены производителем в маркировке. Данный шоколад запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 18 апреля 2025 года.