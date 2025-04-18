В МЧС Иркутской области предупредили об ухудшении погоды

— Ночью в Зиминском районе и в горах Восточного Саяна сильный, местами очень сильный снег, — рассказывают в ГУ МЧС России по Иркутской области. — В западных и северо-восточных районах местами небольшие осадки, ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели, в северо-восточных и ночью в южных районах ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью +2..-3 градуса, при прояснении −4…-9, днем 0…+5 градусов, в северо-восточных районах +11…+16.