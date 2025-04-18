Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные испанские оливки. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что под запрет попали оливки без косточки в рассоле калибра 340/360 от бренда Oliben (Испания). В организации заметили, что в момент проверки в оливках нашли консервант диоксид серы (Е220) в количестве 59,5±13,7 мг/кг. Его производитель не указал в маркировке. Данную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 18 апреля 2025 года.
Оливки из Испании запретил продавать Госстандарт Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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