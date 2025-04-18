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Стало известно, каких учителей не хватает в школах Нижнего Новгорода

В школах города открыто 285 вакансий.

Источник: Время

285 вакансий открыто в школах Нижнего Новгорода по данным на апрель. Такие данные предоставил городской департамент образования.

Преимущественно в школах не хватает учителей информатики, математики, русского языка и узких специалистов — психологов, дефектологов, логопедов.

«Существующая потребность в кадрах закрывается за счёт перераспределения нагрузки и совмещения должностей», — пояснили в департаменте.

Всего, по данным НТА-Приволжье, в образовательных организациях Нижнего Новгорода работают 13775 педагогических работников, из них в школах — 6928 человек.

Средняя зарплата у учителей за 1 квартал 2025 года составила 64 332,73 рублей.