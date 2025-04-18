Стало известно, каких учителей не хватает в школах Нижнего Новгорода

285 вакансий открыто в школах Нижнего Новгорода по данным на апрель. Такие данные предоставил городской департамент образования.
Преимущественно в школах не хватает учителей информатики, математики, русского языка и узких специалистов — психологов, дефектологов, логопедов.
«Существующая потребность в кадрах закрывается за счёт перераспределения нагрузки и совмещения должностей», — пояснили в департаменте.
Всего, по данным НТА-Приволжье, в образовательных организациях Нижнего Новгорода работают 13775 педагогических работников, из них в школах — 6928 человек.
Средняя зарплата у учителей за 1 квартал 2025 года составила 64 332,73 рублей.