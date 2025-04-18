Наноматериал с аномальными магнитными свойствами ускорит создание новых флешек

Физики длительное время считали, что аномальный эффект Холла в принципе не может возникать в различных типах антиферромагнитных материалов, где спины соседних атомов направлены в противоположную сторону. Недавно сразу несколько групп исследователей открыли возможные свидетельства нарушения этого правила, что заставило профессора Накацудзи и его коллег приступить к поискам более очевидных и однозначных свидетельств в пользу наличия аномального эффекта Холла в антиферромагнетиках.