305 случаев незаконной торговли выявили камеры в Ростове

В Ростовской области с конца марта в тестовом режиме с помощью камер видеонаблюдения выявляют места несанкционированной торговли. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Так, в Ростове определили 50 мест со стихийной торговлей. Этими локациями обычно становятся территории возле рынков, торговых центров, многоэтажек и подземных переходов. На всех этих участках специалисты установили камеры. В итоге было выявлено 305 случаев несанкционированной торговли. Причем за сутки операторы выявляют от 10 до 12 адресов.
— В основном это касалось работы мобильных кофеен, продажи овощей, куличей и другой пасхальной атрибутики, — говорится в сообщении.
А в Ростовской области зафиксировали 733 очага незаконной торговли. Причем большое количество нарушителей наблюдается в крупных городах. Так, в Таганроге зафиксировали 52 случая, в Батайске — 42, в Новочеркасске — 39 и в Волгодонске — 24.