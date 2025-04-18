305 случаев незаконной торговли выявили камеры в Ростове

Так, в Ростове определили 50 мест со стихийной торговлей. Этими локациями обычно становятся территории возле рынков, торговых центров, многоэтажек и подземных переходов. На всех этих участках специалисты установили камеры. В итоге было выявлено 305 случаев несанкционированной торговли. Причем за сутки операторы выявляют от 10 до 12 адресов.