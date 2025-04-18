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В Самарской области 19 и 20 апреля вместо «Ласточек» будут ездить составы ЭД4М

Самарцев предупредили о замене «Ласточек» на два дня.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области вместо «Ласточек» будут временно ездить составы ЭД4М. Об изменениях предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании. Составы заменят на два дня — 19 и 20 апреля.

— Скорые электропоезда будут обслуживаться другим составом по техническим причинам, — объяснила пресс-служба компании.

19 апреля «Ласточку» заменят для электропоездов, которые едут из Самары в Сызрань (отправление в 07.30 и 18.30), а также из Сызрани в Самару (отправление в 09.25). 20 апреля изменения коснутся электропоездов Сызрань — Самара (отправление в 09.25), Новокуйбышевская — Тольятти (отправление в 17.44) и Тольятти — Самара (отправление в 20.56).