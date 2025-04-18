Школьники-победители научной конференции ОНПЗ получат дополнительные баллы при поступлении в ОмГТУ

90 старшеклассников из разных уголков региона приняли участие в финале XXII научно-технической конференции Омского нефтеперерабатывающего завода. Финал проходил на базе Омского государственного технического университета.
В рамках мероприятия юные исследователи представили инновационные проекты в области экологии, математики и химии. Среди работ были макет транспортировочной установки со счетчиком расхода, исследование по улучшению состава присадок для современных моторных масел и уникальное исследование микроорганизмов, обитающих на поверхности мобильных устройств.
Экспертное жюри оценивало представленные работы. В состав жюри вошли преподаватели ведущих образовательных учреждений региона и специалисты Омского НПЗ. Победители научного форума получат ценные призы от предприятия и дополнительные баллы (до 5) при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти». Форум был организован в рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз —предприятие».
Ректор ОмГТУ Павел Корчагин отметил важность ранней профориентационной работы со школьниками.
«Профориентационную работу с подрастающим поколением важно проводить со школьной скамьи. Это помогает ребятам уже на ранних этапах определиться с будущей профессией и целенаправленно готовиться к поступлению в ОмГТУ. Конференции, олимпиады и интеллектуальные турниры выявляют талантливых школьников, которых мы с радостью ждем для обучения на базовой кафедре “Газпром нефти”, — отметил ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.
Такие мероприятия помогают ребятам определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в университет. Талантливые участники подобных конференций впоследствии становятся высококлассными специалистами в области нефтепереработки. Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что ОНПЗ реализует комплексную программу ранней профориентации молодежи. Особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов в рамках программы адаптации «Три рубежа».
«Омский НПЗ реализует многоступенчатую программу для пополнения кадрового резерва предприятия. Мы системно работаем с омскими вузами, ссузами и школами города. Научно-технические конференции позволяют талантливым школьникам проявиться себя. Мы замечаем таких ребят, поддерживаем на этапе поступления и обучения. А затем, после окончания вуза, они приходят на Омский НПЗ в качестве молодых специалистов», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» ежегодно охватывает более 800 школьников. Она предлагает широкий спектр образовательных мероприятий. Это профориентационные тренинги и виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти».