Школьники-победители научной конференции ОНПЗ получат дополнительные баллы при поступлении в ОмГТУ

«Профориентационную работу с подрастающим поколением важно проводить со школьной скамьи. Это помогает ребятам уже на ранних этапах определиться с будущей профессией и целенаправленно готовиться к поступлению в ОмГТУ. Конференции, олимпиады и интеллектуальные турниры выявляют талантливых школьников, которых мы с радостью ждем для обучения на базовой кафедре “Газпром нефти”, — отметил ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.