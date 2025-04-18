Выхватил из рук мобильник: дерзкого омича задержала полиция

40-летний житель Омска в поисках денег решился на преступление: насильно забрал у 72-летней женщины сотовый телефон и сдал в ломбард. На вырученные 2,5 тысячи рублей мужчина купил алкоголь. О задержании похитителя сообщила в УМВД по региону.
«К заявительнице в квартиру на бульваре Архитекторов пришел бывший квартирант и стал требовать деньги. После отказа он выхватил смартфон из рук хозяйки и убежал. На допросе задержанный пояснил: после работы ему захотелось выпить и позвонить сожительнице. Денег не было, а телефон оставил дома. Тогда мужчина решил зайти к приятелям, живущим недалеко», — делится ведомство подробностями.
Друзей, к которым направился омич, не оказалось дома. После этого он и позвонил в квартиру пенсионерки. Сумма причиненного ей ущерба составила 6 тысяч рублей. Переданный в ломбард гаджет уже изъяли и вернули владелице.
В правоохранительных органах уточнили, что задержанный уже имеет судимости — за истязание и за кражи. Новое уголовное дело против дерзкого омича возбудили по статье № 161 УК Российской Федерации — «Грабеж».