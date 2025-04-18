Выхватил из рук мобильник: дерзкого омича задержала полиция

«К заявительнице в квартиру на бульваре Архитекторов пришел бывший квартирант и стал требовать деньги. После отказа он выхватил смартфон из рук хозяйки и убежал. На допросе задержанный пояснил: после работы ему захотелось выпить и позвонить сожительнице. Денег не было, а телефон оставил дома. Тогда мужчина решил зайти к приятелям, живущим недалеко», — делится ведомство подробностями.