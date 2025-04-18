На взлёт и посадку. В Иркутской области появятся новые аэропорты

О том, что столице Приангарья нужен новый гражданский аэропорт, говорят уже не первый год. Рост интереса туристов из России и из-за рубежа к Иркутску как главной точке, откуда начинаются путешествия на Байкал, только подтверждает актуальность этого вопроса. Поручение возвести новый аэропорт в Иркутске ещё в 2014 году дал президент РФ Владимир Путин. Для строительства сейчас рассматривают площадку «Ключевая» между Ангарском и Шелеховом — нужно решить, как будут финансироваться работы и определить частного партнёра для реализации проекта.