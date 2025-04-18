На взлёт и посадку. В Иркутской области появятся новые аэропорты

Для такого крупного региона, как Иркутская область, транспортная инфраструктура очень важна — особенно та, что связана с воздушными судами. Как говорится, есть у нас такие территории, куда «только самолётом можно долететь». Строительство новых аэропортов и реконструкцию имеющихся воздушных гаваней на встрече в Москве обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров — подробности читайте в материале irk.aif.ru.
«Ключевой» вопрос.
О том, что столице Приангарья нужен новый гражданский аэропорт, говорят уже не первый год. Рост интереса туристов из России и из-за рубежа к Иркутску как главной точке, откуда начинаются путешествия на Байкал, только подтверждает актуальность этого вопроса. Поручение возвести новый аэропорт в Иркутске ещё в 2014 году дал президент РФ Владимир Путин. Для строительства сейчас рассматривают площадку «Ключевая» между Ангарском и Шелеховом — нужно решить, как будут финансироваться работы и определить частного партнёра для реализации проекта.
«Мы обсудили перспективы варианта строительства аэропорта в Иркутске с использованием механизма концессионного соглашения с инвестором, — рассказал по итогам встречи Дмитрий Ядров. — В рамках нацпроекта “Эффективная транспортная система” такое соглашение уже заключено с аэропортом Горно-Алтайск, где запланирована реконструкция аэродрома. На очереди — ещё несколько региональных столиц».
Проекты, которые удастся воплотить в жизнь с помощью механизма концессии, должны увеличить авиационную подвижность жителей России и помочь связать между собой разные регионы страны. Что касается «Ключевой», то уже решено, что Иркутская область займётся подготовкой «дорожной карты» строительства воздушной гавани с учётом нескольких сценариев развития.
Внимание на север.
В рамках стартовавшего в этом году нацпроекта «Эффективная транспортная система» в Приангарье запланировано не только строительство аэропорта Иркутска, но и завершение ранее начатой реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. В Братске обновление воздушной гавани завершится уже вне нацпроекта — его начали в 2020 году. При этом, несмотря на работы по реконструкции, аэропорт «северной столицы Приангарья» продолжает принимать рейсы. Губернатор Игорь Кобзев также поблагодарил «Росавиацию» за поддержку в решении вопроса с авиаперевозками из Братска в Москву, которые выполняет компания S7.
«Столичное направление востребовано жителями не только второго по величине города Иркутской области, но и других северных территорий региона. Для нас было очень важно сохранить возможность беспрепятственно добираться в Москву привычными и удобными рейсами, и это сделано», — отметил глава региона.
Кроме того, Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров обсудили развитие ещё двух воздушных гаваней на севере региона: аэропорт в Усть-Куте требует капитального ремонта, а в Усть-Илимске — развития.
Напомним: долгие годы Усть-Илимский аэропорт был фактически заброшен — его возрождение стало возможным благодаря совместной работе правительства региона и группы компаний «Илим». Сначала он получил статус посадочной площадки, в прошлом году — аэропорта класса «Г», а с начала апреля 2025 года Усть-Илимск принимает самолёты вместимостью 50 пассажиров. В воздушной гавани также появится радиомаячная система посадки — это повысит безопасность полётов, позволит увеличить количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и пассажиропоток. Над этим работают правительство Приангарья, «Росавиация» и госкорпорация по ОрВД.