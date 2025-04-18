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Для транспорта из-за паводка перекрыли участки двух дорог в Белорецком районе Башкирии

Из-за паводка закрыли участки двух дорог в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 апреля, на участках дорог в Белорецком районе Башкирии ограничили движение транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С 14:00 из-за паводка власти продлили ограничение движения на участке дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 125 по 126 километр. А с 10:00 закрыли отрезок с 28 по 30 км Инзер-Нукатово-Аисово.

Ограничения ориентировочно продлятся неделю — до 14:00 25 апреля.

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