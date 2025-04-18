Волгоградская область может прирасти «Рубежами Сталинградской доблести»

Звание присваивается тем населенным пунктам, где в годы Сталинградской битвы советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. В настоящее время его носят райцентры Городище, Клетская, Котельниково и Серафимович. Если инициативу главы региона поддержат депутаты, в почетный список могут войти рабочие поселки Октябрьский и Светлый Яр, а также города Камышин и Суровикино.
Камышин станет первым городом региона, который будет удостоен почетного звания за то, что его жители героически и самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно выпуская продукцию для фронта.
В регпарламенте уточняют, что проекты законов о присвоении звания «Рубеж Сталинградской доблести» будет рассмотрены на заседании облдумы 25 апреля.
Ранее стало известно, что позывные «Сталиград» на три дня получат диспетчеры волгоградского аэропорта.