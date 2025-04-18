Волгоградская область может прирасти «Рубежами Сталинградской доблести»

Звание присваивается тем населенным пунктам, где в годы Сталинградской битвы советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. В настоящее время его носят райцентры Городище, Клетская, Котельниково и Серафимович. Если инициативу главы региона поддержат депутаты, в почетный список могут войти рабочие поселки Октябрьский и Светлый Яр, а также города Камышин и Суровикино.