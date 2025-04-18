В Калининградской области больше всего подорожал картофель

По данным Калининградстата, цена на него выросла на 28,2% и составила около 63 рублей за килограмм. Также в регионе подорожали лимоны (9,21%) и растворимый кофе (7,08%).
Товаром с наибольшим снижением цены стали огурцы. Они подешевели на 34,6%. Средняя стоимость составила около 272 рублей за килограмм. Также снизились цены на живую и охлажденную рыбу и зеленый чай.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жители Калининградской области вслед за яйцами призвали снизить цены и на сливочное масло. Некоторые пользователи отметили, что масло также станет популярным продуктом в преддверии Пасхи и майских праздников.