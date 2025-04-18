Экс-президент «Локо» Наумов уверен: Дзюба забьет «Спартаку» в Самаре 19 апреля

Бывший сотрудник «железнодорожников» считает, что команды разойдутся ничьей, а 36-летний форвард волжан поразит ворота гостей.
«Красно-черные» примут москвичей 19 апреля на «Солидарность Самара Арене» (12+). Тольяттинцы идут на девятом месте в чемпионате с 28 очками, столичный клуб — третий с 47.
«Думаю, мотивация на “Спартак” у Дзюбы очень большая всегда. Сейчас в неплохой форме. Каждый матч создает какие-то моменты, иногда забивает. Артем забьет один мяч, будет ничья», — сказал экс-президент «Локомотива» Николай Наумов «Матч ТВ».
По его словам, команда Станковича после поражения от махачкалинского «Динамо» остается «в растрепанных чувствах».
При этом бывший футболист «Спартака» Валерий Гладили ранее заявил, что московский клуб не устроит ничья с «Акроном» в Самаре.
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