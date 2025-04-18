Экс-президент «Локо» Наумов уверен: Дзюба забьет «Спартаку» в Самаре 19 апреля

«Думаю, мотивация на “Спартак” у Дзюбы очень большая всегда. Сейчас в неплохой форме. Каждый матч создает какие-то моменты, иногда забивает. Артем забьет один мяч, будет ничья», — сказал экс-президент «Локомотива» Николай Наумов «Матч ТВ».