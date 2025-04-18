Стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену». Об этом сообщил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг на пресс-конференции 18 апреля.
Это связано с сотрудничеством клуба и маркетплейса. Договоренность заключена до 2029 года. Название стадиона изменится уже с 1 мая 2025 года.
Официальное наименование изменится. Но можно уже сейчас предположить, что болельщики будут называть стадион «Краснодар», как прежде.
Напомним, стадион «Краснодар» возводили в течение трех лет — с 2011 по 2013 год. После строительства сразу было озвучено, что на 36-тысячном стадионе не будет проводиться ничего, кроме футбольных матчей.
Следующий матч пройдет на стадионе «Краснодар» 19 апреля. «Быки» встретятся на домашнем поле с «Ахматом».