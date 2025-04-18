Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену»

Название стадиона «Краснодар» изменится с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену». Об этом сообщил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг на пресс-конференции 18 апреля.

Это связано с сотрудничеством клуба и маркетплейса. Договоренность заключена до 2029 года. Название стадиона изменится уже с 1 мая 2025 года.

Официальное наименование изменится. Но можно уже сейчас предположить, что болельщики будут называть стадион «Краснодар», как прежде.

Напомним, стадион «Краснодар» возводили в течение трех лет — с 2011 по 2013 год. После строительства сразу было озвучено, что на 36-тысячном стадионе не будет проводиться ничего, кроме футбольных матчей.

Следующий матч пройдет на стадионе «Краснодар» 19 апреля. «Быки» встретятся на домашнем поле с «Ахматом».