С 21 апреля в Омске начинается голосование за благоустройство общественных территорий

Отдать свой голос за ту или иную территорию сможет каждый омич старше 14 лет. Важный момент — воспользовавшись услугами волонтеров, принять участие в голосовании смогут не только жители региона, но и гости нашего города. Добровольцы, преимущественно в вечернее время и выходные дни, будут работать во всех крупных ТЦ города: «Омский», «Терминал», «Парк», «Фестиваль», «Первомайский», а также в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на Зеленом острове. Также работодатели могут пригласить волонтеров к себе в организацию, чтобы весь трудовой коллектив мог проголосовать централизованно. Для этого необходимо обратиться в региональный молодежный центр по телефону 26−58−68.