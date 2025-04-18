С 21 апреля в Омске начинается голосование за благоустройство общественных территорий

С 2025 года в России стартовал новый цикл национальных проектов. С 21 апреля в Омской области начнется голосование за проекты благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2026 году в рамках инициативы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О старте новой кампании и о территориях города, которые преобразятся уже сейчас, рассказали представители регионального правительства и администрации Омска.
Как сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков, за предшествующие семь лет в городе Омске по нацпроекту «Жилье и городская среда» было благоустроено 118 общественных и 303 дворовых территорий. Сумма финансирования составила соответственно 1,9 млрд и 630 млн рублей. Уже текущем году по инициативе жителей запланировано благоустройство трех общественных пространств: пляжа «Центральный-2» и сквера Борцов революции в Центральном округе, пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском.
«В данный момент по некоторым объектам уже заключены контракты и подрядчик приступил к работам. Они должны завершиться ко Дню города», — отметил Михаил Горчаков.
В дальнейшем работа по благоустройству будет продолжаться в рамках инициативы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По слова министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко, в список для голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году на территории Омской области, внесено 29 общественных пространств: 19 в Омске и 10 в области. Все они были внесены в ранжированный перечень по инициативе жителей.
Сами омичи окончательно определят и те пространства, которые будут благоустроены. Голосование стартует с 21 апреля.
Министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова отметила, что выбрать объект для благоустройства можно будет через портал Госуслуг или через волонтеров.
Отдать свой голос за ту или иную территорию сможет каждый омич старше 14 лет. Важный момент — воспользовавшись услугами волонтеров, принять участие в голосовании смогут не только жители региона, но и гости нашего города. Добровольцы, преимущественно в вечернее время и выходные дни, будут работать во всех крупных ТЦ города: «Омский», «Терминал», «Парк», «Фестиваль», «Первомайский», а также в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на Зеленом острове. Также работодатели могут пригласить волонтеров к себе в организацию, чтобы весь трудовой коллектив мог проголосовать централизованно. Для этого необходимо обратиться в региональный молодежный центр по телефону 26−58−68.
Голосование продлится до 12 июня 2025 года. Затем в течение пяти дней комиссии в каждом муниципальном округе подведут итоги.