Стоимость минимального пасхального набора в Приморье выросла на 8%

Об этом сообщают «Известия».
В базовый пасхальный набор входят небольшой кулич, десяток яиц и пищевые красители. Наибольший рост цен зафиксирован на творог, который подорожал почти на 20%.
«Набор с творожной пасхой в среднем стоит около 1,1 тысячи рублей. При этом покупка праздничных продуктов через интернет будет почти в два раза дороже, чем в обычных магазинах», — отмечается в сообщении.
Эксперты связывают рост цен с сезонным повышением спроса перед праздником, а также с общей инфляционной динамикой на продовольственном рынке.