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Стоимость минимального пасхального набора в Приморье выросла на 8%

Минимальный набор продуктов для празднования Пасхи в этом году подорожал на 8% и теперь обойдется жителям Приморского края в среднем в 500 рублей.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщают «Известия».

В базовый пасхальный набор входят небольшой кулич, десяток яиц и пищевые красители. Наибольший рост цен зафиксирован на творог, который подорожал почти на 20%.

«Набор с творожной пасхой в среднем стоит около 1,1 тысячи рублей. При этом покупка праздничных продуктов через интернет будет почти в два раза дороже, чем в обычных магазинах», — отмечается в сообщении.

Эксперты связывают рост цен с сезонным повышением спроса перед праздником, а также с общей инфляционной динамикой на продовольственном рынке.