АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Еще одна трасса в Казахстане станет платной.
Это участок дороги Костанай-Денисовка, его протяженность — 151 километр. Срок использования дороги на платной основе — 20 лет.
В приказе Минтранса указана стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении:
- для легковых автомобилей — 130 тенге (24 цента) постоплата и 110 тенге (21 цент) предоплата;
- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн — 1 040 тенге (1,98 долларов) постплата и 880 тенге (1,68 долларов) предоплата;
- для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн — 2 100 тенге (4 доллара) постоплата и 1 780 тенге (3,4 доллара) предоплата.
- для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т — 3150 тенге (6,02 доллара) постоплата и 2 680 тенге (5,12 долларов) предоплата;
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т — 4 200 тенге (8,02 доллара) предоплата и 3570 тенге (6,8 долларов) предоплата;
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей — 5240 тенге (10,01 долларов) постоплата и 4450 тенге (8,5 долларов) предоплата.
Также можно приобрести месячный или годовой абонементы. Приказ вступит в силу 25 апреля, подробности по ссылке.