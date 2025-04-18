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Нутрициолог рассказала, как правильно выходить из поста

В субботу, 19 апреля, уже заканчивается Великий пост. Важно правильно из него выйти, чтобы потом не было проблем со здоровьем.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

19 апреля заканчивается Великий пост, поэтому уже важно подумать о том, как выйти из него без вреда для здоровья. Как это сделать, изданию «Комсомольская Правда» рассказал представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов со ссылкой на нутрициолога Екатерину Кулову.

Чтобы выйти из поста без вреда для здоровья, для начала нужно постепенно возвращать в рацион белки и жиры. В меню стоит включить больше овощей и зелени, а также цельно зерновых продуктов. Это поможет избежать проблем с пищеварением.

По словам Куловой, нужно дать организму привыкнуть к забытой за время Великого поста пище. Так, можно добавить к яйцам клетчатку, например, овощной салат и долгие углеводы.

Печь куличи в день Пасхи не стоит. Лучше всего есть те, что были приготовлены за день-два до праздника. Подсушенный хлеб поможет нормализовать пищеварение.

Во время пасхального завтрака нужно съедать не больше трех яиц. Также специалист не рекомендует начинать день со сладкого, то есть кулич лучше съесть после основного приема пищи.

Помимо прочего, нутрициолог советует избегать жирных блюд за праздничным столом, а в напитках отдавать предпочтение чаю, компоту, натуральному соку и воде. Что касается алкоголя, идеальным выбором станет вино.