Нутрициолог рассказала, как правильно выходить из поста

19 апреля заканчивается Великий пост, поэтому уже важно подумать о том, как выйти из него без вреда для здоровья. Как это сделать, изданию «Комсомольская Правда» рассказал представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов со ссылкой на нутрициолога Екатерину Кулову.
Чтобы выйти из поста без вреда для здоровья, для начала нужно постепенно возвращать в рацион белки и жиры. В меню стоит включить больше овощей и зелени, а также цельно зерновых продуктов. Это поможет избежать проблем с пищеварением.
Печь куличи в день Пасхи не стоит. Лучше всего есть те, что были приготовлены за день-два до праздника. Подсушенный хлеб поможет нормализовать пищеварение.
Во время пасхального завтрака нужно съедать не больше трех яиц. Также специалист не рекомендует начинать день со сладкого, то есть кулич лучше съесть после основного приема пищи.
Помимо прочего, нутрициолог советует избегать жирных блюд за праздничным столом, а в напитках отдавать предпочтение чаю, компоту, натуральному соку и воде. Что касается алкоголя, идеальным выбором станет вино.