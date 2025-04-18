Еще один автобусный рейс Омск-Петропавловск запустят 1 мая

С 1 мая 2025 года омичи снова смогут выезжать в Казахстан по утрам. О запуске еще одного рейса сообщила в пятницу, 18 апреля, компания «Омскоблавтотранс».
«Возобновляется обслуживание международного маршрута № 5506 “Омск — Петропавловск” с отправлением от автовокзала Омска в 09 часов 00 минут. Время отправления из Петропавловска: 16 часов 50 минут», — говорится в сообщении.
Перевозчик изменил расписание в связи с прогнозируемым увеличением трафика. Ожидается, что с конца весны спрос на билеты в Казахстан повысится.
Утренние рейсы будут отправляться в путь ежедневно. Одна поездка обойдется в тысячу рублей.
Ранее «КП Омск» рассказала о продлении автобусного маршрута № 139 для удобства дачников.