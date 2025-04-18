В Самарской области запретили посещать леса 19−21 апреля

За нарушение правил пожарной безопасности, в том числе за посещение лесов, предусмотрены штрафы: для жителей — 40−50 тысяч рублей, должностных лиц — 60−90 тысяч рублей, юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомним, особый противопожарный режим действует в Самарской области с 1 апреля до 15 октября.