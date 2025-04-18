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В Самарской области запретили посещать леса 19−21 апреля

В Самарской области на три дня ввели запрет на посещение 12 лесничеств.

Источник: Комсомольская правда

С 19 апреля по 21 апреля в Самарской области запретили посещать леса. Запрет будет действовать на территории 12 лесничеств. Об этом сообщили в Минприроды региона.

«Это связано с высоким риском возникновения лесных пожаров, сухой и ветреной погоды в предстоящие дни. Важно не допустить природные пожары и чрезвычайные ситуации», — рассказали в пресс-службе.

Запрет ввели на посещение следующих лесничеств: Безенчукское, Большеглушицкое, Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Красноярское, Нефтегорское. Также прогулять по лесу не получится в Ново-Буянском лесничестве, Похвистневском, Рачейском, Ставропольском, Шигонском.

За нарушение правил пожарной безопасности, в том числе за посещение лесов, предусмотрены штрафы: для жителей — 40−50 тысяч рублей, должностных лиц — 60−90 тысяч рублей, юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомним, особый противопожарный режим действует в Самарской области с 1 апреля до 15 октября.