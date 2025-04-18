Колесо обозрения в Сириусе заменит новое Колесо времени

Обновлённое колесо обозрения, известное как «Колесо времени», представляет собой современную версию классического аттракциона, открытого в 2016 году. Увеличение количества кабинок не только повысит пропускную способность, но и сделает посещение более комфортным для всех посетителей.
Высота нового колеса обозрения составит 60 метров, а количество кабинок для прокатки увеличится с 24 до 30, включая специальную кабинку для маломобильных гостей. Полный оборот колесо будет совершать за 8 минут, что позволит одновременно кататься до 180 человек, а пропускная способность в час составит более 1300 человек.
Кроме того, в рамках сезона «Бесконечные чудеса» будут открыты два новых аттракциона: семейная горка «Лестная почта» и интерактивная карусель «Кочки-грибочки», уточнили в пресс-службе «Сочи Парка».