Колесо обозрения в Сириусе заменит новое Колесо времени

Высота нового колеса обозрения составит 60 метров, а количество кабинок для прокатки увеличится с 24 до 30, включая специальную кабинку для маломобильных гостей. Полный оборот колесо будет совершать за 8 минут, что позволит одновременно кататься до 180 человек, а пропускная способность в час составит более 1300 человек.