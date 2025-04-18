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В Стерлитамаке предприятие оштрафовали за предложение гаишнику «услуги за услугу»

В Башкирии компанию оштрафовали за попытку подкупа сотрудника ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке выявила коррупционное правонарушение со стороны местной коммерческой организации. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки выяснилось, что в январе прошлого года предприятие «Стройкомплект» эксплуатировало грузовой транспорт без необходимых разрешительных документов. Пытаясь избежать ответственности, представитель компании предложил сотруднику Госавтоинспекции услуги по перевозке грузов в обмен на непривлечение к административной ответственности.

Полицейский сообщил о случившемся руководству. Было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», компанию оштрафовали на миллион рублей.

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